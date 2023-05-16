Как Яна Чурикова борется с морщинами

Популярная ведущая Яна Чурикова поделилась своими мыслями о женской красоте и о том, стоит ли пытаться победить время. По ее мнению, эстетическая медицина и уход за собой очень важны для женщины, однако увлекаться процедурами не стоит.

«Понятно, что в борьбе «женщина и время» всегда победит время. Готовься проиграть. Но если не воспринимать это как борьбу, то систему можно выстроить абсолютно по-другому», - объяснила 44-летняя Яна.

Она добавила, что в настоящий момент для нее важно сохранить тургор кожи, поэтому она выбирает соответствующие процедуры:

«Из всех аппаратных процедур я стараюсь выбрать действительно работающие, например, радиочастотный лифтинг, который делаю с определенной периодичностью. А вот фотоомоложение, к примеру, мне не подошло, хотя многим нравится. Сейчас на меня, наверное, некоторые будут косо смотреть, но от ботокса и аналогов на лице я решила отказаться».

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Ведущая подчеркивает: она хочет, чтобы миллионы женщин такого же возраста, смотрящих на нее по телевизору, учились принимать себя такими, какие они есть.