Нюша засняла подросшего сына и дочку на прогулке: светловолосые малыши улеглись на газон

Нюша уже много лет строит карьеру певицы. Она продолжает выпускать новые песни и клипы. Однако уже больше года артистка живет в Дубае. Там она активно готовится к новым концертам. А также звезда растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Малыши часто путешествуют вместе с мамой.
На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с наследниками. Она подловила детей, которые устроили кучу-малу на прогулке. Саффрон был в футболке и шортиках. А Симба радостно обнималась с братом. Они валялись на искусственном газоне.
«Любовь», — заявила звезда.
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Серафима-Симба и Саффрон. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, что малыши растут светловолосыми и голубоглазыми. «Ой, как мило», «Просто гора детей», «Красатульки», «Папа вроде не блондин», «В бабушку пошли», «Какие ангелы», «Просто милашки», — стали писать в Сети.