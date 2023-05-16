Нюша засняла подросшего сына и дочку на прогулке: светловолосые малыши улеглись на газон

На этот раз Нюша решила поделиться кадрами с наследниками. Она подловила детей, которые устроили кучу-малу на прогулке. Саффрон был в футболке и шортиках. А Симба радостно обнималась с братом. Они валялись на искусственном газоне.

«Любовь», — заявила звезда.

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