«Для Пугачевой стало шоком, что страна может жить без нее»: Худяков раскрыл правду о приезде певицы в Россию

Алла Пугачева недавно удивила многих соотечественников своим визитом в Россию. Мало кто ожидал, что после оскорбительных слов про «холопов» она осмелится смотреть в лица соотечественников.

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По официальной версии, Алла Борисовна прибыла на похороны модельера Валентина Юдашкина. Однако в народе активно передается также версия о том, что на самом деле она решилась на этот шаг из-за мужа Максима Галкина*, который включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Политик Роман Худяков не сомневается, что именно так и было. Он заметил, что слишком удивительно выглядит совпадение двух событий: прилет Примадонны на родину и сразу же последовавшее заявление со стороны ее мужа с требованием снять с него статус иноагента.

Роман Худяков также считает подозрительным тот факт, что одновременно с юмористом подали заявления и другие «бегуны».

«Приезд Пугачевой тоже «таинственным образом» совпал с подачей этих заявлений. Разговоры, что Алла Борисовна приезжала «договариваться» через «своих» людей о чем-то, не на пустом месте возникли. Для Пугачевой, понятное дело, стало шоком, что, оказывается, страна может жить прекрасно и без нее — и, в общем-то, люди плевать на нее хотели, хотя и сильно рассержены и на Пугачеву и Галкина*. А он вдруг, после всего, что он нес со сцены (когда предлагал нас кормить перловой кашей через решетку), очень мечтает свой «орден» (как он называл этот статус) сдать», — рассудил Худяков в соцсетях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.