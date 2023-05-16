Арзамасова оставила Авербуха ради молодого музыканта: реальное фото в необычной компании

Елизавета Арзамасова, оказывается, довольно плотно дружит с Родионом Газмановым. Настолько, что решилась оставить своего зрелого мужа Илью Авербуха и уехать с ним во Ржев с приятной целью.
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В личном блоге звезда сериала «Папины дочки» показала совместную фотографию с музыкантом, а также двумя пожилыми женщинами. Этот снимок на фоне других звездных постов, конечно, смотрелся крайне необычно.
Елизавета Арзамасова пояснила, что все это означает, заявив, что у нее был особенный день с сыном Олегом Газманова.
«Мы с Родионом Газмановым наконец-то доехали до пансионата для пожилых людей в Ржеве. Были там шесть лет назад. И вот что удивительно: с сотрудниками встретились, как с родными. Мы вместе вспомнили наш прошлый приезд, будто он вчера был. Хорошие люди там…» — поделилась Арзамасова в своем телеграме.
Арзамасова и Газманов в доме престарелых. Фото: соцсети