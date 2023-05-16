Юлия Ефимова оголила низ на Манхэттене: загорелые бедра лоснятся на солнышке

31-летняя звезда мирового плавания Юлия Ефимова давно перебралась в США, куда уезжала, чтобы тренироваться. Правда, уже год спортсменка нигде не выступает, и фанаты подозревают, что «золотая рыбка» завершила свою карьеру. Хотя официально об этом заявлено не было.

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Зато другие сферы жизни Ефимовой бьют ключом. Красотка много путешествует с друзьями и активно постит фотокарточки в соцсетях. Накануне с подружкой они провели целый день на берегу океана. Звезда хорошо загорела и сверкнула лоснящимися на солнышке оголенными бедрами на фоне Атлантики.