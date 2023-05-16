Второй пошел: заподозренная в третьей беременности Алена Рапунцель показала первые шаги младшего сына

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель вернулась из отпуска, который провела в Таиланде со своим новым бойфрендом. Летала дважды мама без детей, которые остались с бабушкой в Москве. А по возвращении с новыми силами сразу же окунулась в материнство.

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На радостях младший сынок Алены Рапунцель, годовалый Святослав, начал ходить. Первые шаги, уверенные и быстрые, счастливая мамочка запечатлела на видео. Кадры она опубликовала в Сети.

Напомним, старшему сыну Рапунцель Богдану уже четыре годика, его она родила от Ильи Яббарова, с которым встречалась на «Доме-2». Второй сын появился в браке Алены со танцовщиком Ильей Семиным, но семьей они были недолго и осенью уже развелись.

Сейчас Рапунцель подозревают в третьей беременности. В Таиланде она сначала показала округлившийся животик, потом призналась, что это фотошоп, а по возвращении в Москву снова потеряла бдительность.