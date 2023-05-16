Рвется к кормушке: в Госдуме объяснили рвение Галкина* избавиться от статуса иноагента

Сбежавший из России год назад Максим Галкин* решил перестать быть иноагентом и обратился в суд, чтобы оспорить решение Минюста РФ о внесении его в соответствующий реестр. Внезапность такого поступка многих удивила. Почему это вдруг оскорбляющий Россию и ее граждан шоумен вдруг решил, что может освободиться от своего статуса, объяснили в Госдуме.

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Депутат Анатолий Вассерман считает, что Галкин* хочет вернуться, что называется, к кормушке — снова начать зарабатывать на территории России. Здесь у него у прежней жизни были заработки на зависть, вот и затосковал по большим деньгам.

«Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей — это восстановление доступа к кормушке», — считает Вассерман.

Корпоративы, концерты и другие виды деятельности для мужа Пугачевой на родине сейчас — лакомый кусочек. Ведь он вынужден колесить по миру, чтобы подзаработать — уже год не вылезает из гастролей по планете.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта «Взгляд»