Игривая Волочкова показала крепкий агрегат между ног: дело было под елочкой

Звезда сцены Анастасия Волочкова насладилась отпуском на Мальдивах, откуда вернулась с хорошим настроением и бронзовым загаром. Балерина вяло возвращается в режим и пока еще расслабляется у себя во дворе.

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Шашлыки, банька, гости — все, как любит балерина. Кто-то из друзей приехал к ней на мотоцикле, и она воспользовалась моментом и устроила фотосессию под елочкой. Оседлав крепкого «железного коня», она позировала с раздвинутыми перед объективом длинными ногами, игриво поглядывая в камеру.