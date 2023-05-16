Новости шоу-бизнеса: перешедший на мову Сафонов отшил россиян, Галкин* захотел перестать быть иноагентом, Козловский покинул театр

Козловский ушел из театра

Данила Козловский объявил о своем решении уйти из театра МДТ, в котором долгие годы служит, в неоплачиваемый отпуск. Он объявил об этом, а также подчеркнул, что все спектакли с его участием отменены. Паузу взял до 2024 года.

Галкин* хочет перестать быть иноагентом

Максим Галкин*, сбежавший год назад в Израиль, захотел снять с себя статус иноагента, которым был наделен еще в 2022 году. Он подал иск в Замоскворецкий суд столицы.

Муж Блиновской стал подозреваемым

В семье Елены Блиновской снова неспокойно. Теперь к находящейся под следствием блогерше присоединился ее муж. Он из свидетелей стал подозреваемым.

Актер Кузнецов умер

В возрасте 79 лет скончался актер «Ленкома» Владимир Кузнецов. Артист служил в театре 45 лет. Он пришел туда в 1969 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ и проработал до 2014 года.

Сафонов отшил россиян

Перешедший на днях на мову Кирилл Сафонов отшил россиян, которые возмущаются под его украинской публикацией в Сети. Он призвал их покинуть его аккаунт.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.