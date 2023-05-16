Мокренькая Рудова устроила вакханалию на яхте – упругая мякоть бюста так и рвется наружу: паренек рядом аж язык высунул

Звезда сериалов «Жизнь по вызову» и «Универ» Наталья Рудова продолжает отрываться в Дубае. В минувший понедельник артистка отжигала на дне рождения подруги. Они устроили чуть ли не вакханалию на яхте с танцами, песнями и прыжками за борт.

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В какой-то момент Рудова, которая только что плавала и еще не обсохла, взяла телефон и включила режим селфи. Она стала зажигательно отплясывать, прижимая к груди полотенце. От прыжков звезды ее прелести в бикини так и рвались наружу, к радости паренька, льнувшего к актрисе сбоку – от происходящего он аж язык высунул. Получилась прямо вакханалия, от которой у зрителей пошла кругом голова.