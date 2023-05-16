Томная Бузова оказалась перед камерой в чем мать родила: после душа в руках лишь полотенце

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает свои гастроли по городам России. Сейчас она выступает в Сибири, концерты у нее чуть ли не каждый день. График плотный, расстояния огромные, но временя на соцсети артистка находит всегда.

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С утра пораньше Бузова показала, как ее готовят стилисты. Кадр получился довольно пикантный, впрочем, певица обожает балансировать на грани. Она только вышла из душа и была в одном банном полотенце. Прижимая его одной рукой к своей груди, второй она фотографировала себя на телефон. Поклонники остались в восторге от такой откровенной съемки.