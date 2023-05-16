Без бюстгальтера и ногами вверх: шаловливая Волочкова в шортиках и маечке взобралась на мотоцикл

Звезда сцены Анастасия Волочкова уже вернулась из своего отпуска. Она снова была на любимом мальдивском курорте и позволила подписчикам в соцсетях наблюдать за ее размеренным отдыхом на райском побережье Индийского океана.

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Дома Волочкова уже успела провести вечеринку, нажарить шашлычки, попариться в баньке – любимый досуг артистка тоже демонстрировала в Интернете. А потом принимала гостей. К ней приехал некий мотогонщик, которого балерина не показала, зато устроила фотосессию на «железном коне».

Взобравшись на него ногами вверх, Волочкова шаловливо сверкнула задорными «кнопочками» без бюстгальтера и оголившимися бедрами. Желанного мальдивского загара люди не увидели, а вот идея с фотосессией им понравилась – в комментариях можно найти много комплиментов в адрес Анастасии.,