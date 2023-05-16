«Хочет обратно»: вскрылось, почему Галкин* решил снять с себя статус иноагента

Шоумен Максим Галкин* вслед за певицей Земфирой** решил избавиться от своего статуса иноагента, присвоенного ему в прошлом году за соответствующее поседение Минюстом РФ. Он почему-то решил, что не соответствует ему. И теперь Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск о требовании исключить его из списка.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, актриса Виктория Тарасова из «Глухаря» убеждена, что Галкину* успех в этом деле не светит. После всех тех слов и шуточек, которые он себе позволил, вряд ли он может расчитывать на какие-то снисхождения для себя.

«Он хочет вернуться обратно. Но, я думаю, Максим слишком много наговорил всяких гадостей. Мне кажется, возвращаться на родину в его случае просто стыдно. Его здесь все равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе», - цитирует сайт mk.ru Тарасову.

Сам шоумен никак не комментирует свое стремление избавиться от громкого статуса. Есть и еще одна версия, по которой он это сделал, ее озвучил в публикации сайт kp.ru – иноагент обязан каждое полугодие отчитываться о своих финансах: по пунктику все доходы и расходы должны быть расписаны. И вероятность, что муж Пугачевой не хочет раскрывать свои денежные дела, очень высока.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.