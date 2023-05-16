Валя Карнавал в откровенном купальнике сразила народ: «сочная» мякоть выпирает со всех сторон – слов нет

Валя Карнавал уже несколько лет выступает на сцене. Она стала очень популярной в Россию. Блогерша снимает видео, которые набирают миллионы просмотров. Она любит носить откровенные наряды. Еще недавно звезда собиралась замуж, но весной объявила о расставании с женихом и уехала в Таиланд.
На этот раз Валя поделилась пляжными кадрами. Она покрасовалась в откровенном монокини. Блогерша оголила свою пышную грудь. А благодаря высокой посадке она блеснула округлыми бедрами. Карнавал не стала прикрывать свои прелести. Она позировала на видео, развеяв подозрения в фотошопе.
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На этот раз поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Ее осыпали комплиментами. «Какая сочная», «Просто шик», «Купальник — отвал всего», «Как же круто выглядит», «Классно утерла нос бывшему», «Это тот случай, когда нет слов», «Со всех сторон хороша», — прокомментировали пост подписчики.