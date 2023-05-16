Валя Карнавал в откровенном купальнике сразила народ: «сочная» мякоть выпирает со всех сторон – слов нет

На этот раз Валя поделилась пляжными кадрами. Она покрасовалась в откровенном монокини. Блогерша оголила свою пышную грудь. А благодаря высокой посадке она блеснула округлыми бедрами. Карнавал не стала прикрывать свои прелести. Она позировала на видео, развеяв подозрения в фотошопе.

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