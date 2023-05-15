Нюша в мини-бикини повернулась к народу своим мощным тылом: трусики впились в упругие «булочки»

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в юности. Теперь певица продолжает строить карьеру. После рождения детей она стала активно заниматься спортом. Артистка не стесняется носить смелые наряды. А теперь звезда готовится к концерту.
Накануне Нюша успела позагорать на пляже. Она устроила себе отдых. Певица покрасовалась в мини-бикини, оголив свои прелести. Она повернулась к камере своим тылом. Артистка блеснула своими округлыми формами. Трусики впились в ягодицы. Артистка вызвала восторг у поклонников. Она сразила стройностью.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились фигурой Нюши. Однако некоторые решили, что кадр слишком откровенный. «Ну прям сочная», «Какой орех», «Просто богиня», «Ой, вот это формы», «Как похудела», «Это превосходно», «Я в восторге», «Ну для мамы это слишком», «Пора взрослеть», — стали писать в Сети.