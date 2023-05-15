Вот это гены: Зепюр Брутян засняла свою красавицу-сестру на прогулке с маленьким сыном Павла Прилучного

Примечательно, что Прилучный во всем помогает жене. Он нянчит сына, когда она ходит в салоны красоты. А 15 мая у актрисы погостила сестра, которая приехала из Армении с гостинцами. Брутян вышла на прогулку с ней и маленьким сыном. Она засняла свою родственницу с коляской. Девушка была рада побыть с племянником.

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