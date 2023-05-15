Вот это гены: Зепюр Брутян засняла свою красавицу-сестру на прогулке с маленьким сыном Павла Прилучного

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Благодаря роли в сериале «В клетке» она встретила Павла Прилучного. Спустя два года между ними закрутился роман. Они сыграли пышную свадьбу в Москве, а недавно у пары родился сын Микаэль. Теперь актриса привыкает к новой для себя роли мамы.
Примечательно, что Прилучный во всем помогает жене. Он нянчит сына, когда она ходит в салоны красоты. А 15 мая у актрисы погостила сестра, которая приехала из Армении с гостинцами. Брутян вышла на прогулку с ней и маленьким сыном. Она засняла свою родственницу с коляской. Девушка была рада побыть с племянником.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники поразились тому, как похожи сестры. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что у Павла есть еще двое детей от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Они часто гостят у него и его новой жены.