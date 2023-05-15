Рудова в крохотном платье бесстыдно запустила руку между ног: взбудоражила народ

Наталья Рудова стала известной, когда снялась в сериале «Татьянин день». Ей довелось поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Поклонники удивляются тому, что актриса в 39 лет не замужем. При этом она следит за фигурой и носить женственные наряды.
Недавно Рудова приехала в Дубай. Она проводит отпуск с подругами. Актриса предстала на роскошной яхте 15 мая. Она повеселилась на празднике у подруги, которая отметила день рождения. Блондинка в белом мини-платье позировала на бортике, задрав ножку. Наталья запустила руку вниз, позируя на фоне заката.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены смелыми кадрами. Многим посчитали, что Рудова кого-то соблазняла на яхте. «Рассветы, закаты и такая на фоне красота», «Ой, шаловливые ручки», «Красивые ножки», «Платье такое кукольное», «Поза получилась пикантная», — стали писать подписчики.