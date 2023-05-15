Рудова в крохотном платье бесстыдно запустила руку между ног: взбудоражила народ

Недавно Рудова приехала в Дубай. Она проводит отпуск с подругами. Актриса предстала на роскошной яхте 15 мая. Она повеселилась на празднике у подруги, которая отметила день рождения. Блондинка в белом мини-платье позировала на бортике, задрав ножку. Наталья запустила руку вниз, позируя на фоне заката.

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