Очень опасная магнитная буря уходящей весны: раскрыта дата, когда мощные геоудары пронзят Землю

В конце апреля начались вспышки на солнце. Эксперты также отмечали, что таких вспышек стало больше в этом году. И теперь ученые предупредили россиян, что в третьей декаде мая 2023-го ожидается последняя и очень опасная магнитная буря уходящей весны.
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По словам экспертов, причиной этой бури могут стать не только роковые вспышки на солнце, но и накопление солнечной энергии, которая копится внутри звезды и теперь бесконтрольно прорывается к поверхности.
Ученые считают, что магнитная буря накроет Землю уже с вечера 22 мая по вечер 29 мая. Они предполагают, что сила геоударов в эти дни составит от 3 до 4 баллов. Об этом пишет «Курьер.Среда».