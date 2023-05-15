Очень опасная магнитная буря уходящей весны: раскрыта дата, когда мощные геоудары пронзят Землю

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По словам экспертов, причиной этой бури могут стать не только роковые вспышки на солнце, но и накопление солнечной энергии, которая копится внутри звезды и теперь бесконтрольно прорывается к поверхности.

Ученые считают, что магнитная буря накроет Землю уже с вечера 22 мая по вечер 29 мая. Они предполагают, что сила геоударов в эти дни составит от 3 до 4 баллов. Об этом пишет «Курьер.Среда».