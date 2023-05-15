Невестка Орбакайте в вязаном топике без лифа блеснула точеной фигурой: белые полоски после загара видны

На этот раз пара провела время в Национальном парке «Дерево Джошуа» в Калифорнии. Невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию на фоне местных пейзажей. Она предстала в вязаном топике и белой мини-юбке. Алена подчеркнула свои точеные формы. А так как она была без лифа, то засветила белые следы после загара.

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