Невестка Орбакайте в вязаном топике без лифа блеснула точеной фигурой: белые полоски после загара видны

В 2022 году многие артисты уехали из России. Предпочел покинуть Москву и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Он отправился в США, где раньше учился. Однако музыкант поселился в Лос-Анджелесе. К нему приехала жена Алена Краснова. Теперь она часто носит летние наряды и отрывается на вечеринках.
На этот раз пара провела время в Национальном парке «Дерево Джошуа» в Калифорнии. Невестка Кристины Орбакайте устроила фотосессию на фоне местных пейзажей. Она предстала в вязаном топике и белой мини-юбке. Алена подчеркнула свои точеные формы. А так как она была без лифа, то засветила белые следы после загара.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Алена выглядит как американка. «Ох, стройная такая», «Ничего себе, когда вы успели», «Красивая, просто ауф», «Ну что за кошка», «Конфетка», «Прям богиня», — стали писать пользователи Сети.