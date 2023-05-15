Ольга Бузова не перестает выпускать новые песни и давать концерты. Недавно она устроила гастроли, выступив в российских городах. Певица каждый раз представала в пикантных нарядах.

Она не скрывает, что поправилась, но это не мешает ей носить откровенные боди и другие луки. На днях звезда вернулась в Москву.