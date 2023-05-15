Ольга Бузова не перестает выпускать новые песни и давать концерты. Недавно она устроила гастроли, выступив в российских городах. Певица каждый раз представала в пикантных нарядах.
Она не скрывает, что поправилась, но это не мешает ей носить откровенные боди и другие луки. На днях звезда вернулась в Москву.
15 мая Ольга решила отпраздновать годовщину своей работы на телевидении. Она напомнила, что уже 19 лет блистает на ТВ. Артистка облачилась в розовое мини-платье и босоножки Dior. Монохромный лук в стиле Барби дополнили мини-сумка. Бузова продемонстрировала свои ножки, а также засветила грудь без лифчика.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга вместе с подругами посидела в ресторане. Она получила цветы и подарки. Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что выглядит она смело. «Ой, какая кукла», «Лифчика не хватает», «Ну все видно! Обвисли близняшки», «Барби для взрослых», — стали писать подписчики.