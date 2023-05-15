Клава Кока в кожаном лифчике козырнула «сдобной» фигурой перед DJ Smash: мягкий животик во всей красе

На этот раз Клава подготовила хит с DJ Smash, которого многие знают как Андрей Ширман. Певица на новых кадрах предстала в кожаных брюках в облипку и кожаном лифчике. Она подчеркнула свои формы. Артистка стала танцевать с диджеем. Кока обнажила мягкий животик. Она козырнула своими прелестями.

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