Клава Кока в кожаном лифчике козырнула «сдобной» фигурой перед DJ Smash: мягкий животик во всей красе

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала известной певицей и смогла завоевать любовь миллионов поклонников. Блондинка зачастую выступает в смелых нарядах. Она решила не скрывать достоинств фигуры, так как ищет себе жениха. Недавно звезда сменила имидж, заинтриговав фанатов.
На этот раз Клава подготовила хит с DJ Smash, которого многие знают как Андрей Ширман. Певица на новых кадрах предстала в кожаных брюках в облипку и кожаном лифчике. Она подчеркнула свои формы. Артистка стала танцевать с диджеем. Кока обнажила мягкий животик. Она козырнула своими прелестями.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие также были восхищены дуэтом. «Какая красотка», «Очень сочная», «В кожаных брючках вообще огонь», «Такая горячая», «Шик», «Ой, вот это лучок», «Животик такой привлекательный», — стали писать подписчики.