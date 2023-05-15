Намокшая Наталья Рудова обнажила спелую грудь, устроив жаркую тряску прелестями: полотенце прижала к телу

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она является популярной актрисой после выхода сериала «Татьянин день». Блондинка следит за фигурой и регулярно предстает на публике в смелых нарядах. Поклонники удивляются тому, что артистка не замужем. Недавно она улетела отдыхать в Дубай с подругами.
На этот раз Рудова провела время не на пляже, а на яхте, где отметила день рождения ее подруга. Блондинка не только поплавала в заливе, но и устроила жаркие танцы на палубе с обаятельным парнем. Актриса была в мини-бикини. Она трясла головой и своими прелестями. Наталья обнажила пышные полушария груди, едва прикрыв тело полотенцем. С ее волос капала вода.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многих поразила ее раскрепощенность. «Ой, без лифчика?», «Грудь, как два арбуза», «Какое веселье! Вот это отрыв», «Что происходит? Грудь ловите?», «Что-то пошло не по плану», «Вся мокрая», «Ого, как вы оголились, парень смущен», — стали писать в Сети.