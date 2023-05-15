Намокшая Наталья Рудова обнажила спелую грудь, устроив жаркую тряску прелестями: полотенце прижала к телу

На этот раз Рудова провела время не на пляже, а на яхте, где отметила день рождения ее подруга. Блондинка не только поплавала в заливе, но и устроила жаркие танцы на палубе с обаятельным парнем. Актриса была в мини-бикини. Она трясла головой и своими прелестями. Наталья обнажила пышные полушария груди, едва прикрыв тело полотенцем. С ее волос капала вода.

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