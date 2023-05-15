Валя Карнавал игриво покрутилась на камеру: юбка скользит с бедер, оголяя телеса

На этот раз Валя решила покрасоваться дома. За последние месяцы она сильно похудела. Блогерша предстала в топике и джинсовой мини-юбке. Она стала крутиться, демонстрируя плоский живот. Однако юбка оказалась ей большая и норовила соскользнуть вниз. Карнавал ее пыталась придерживать, но все же оголила свои прелести.

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