Валя Карнавал игриво покрутилась на камеру: юбка скользит с бедер, оголяя телеса

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров. Также Валя выпускает песни. Ее все чаще приглашают на телевизионные шоу и премии. Она часто облачается в пикантные наряды. А недавно звезда вернулась из Таиланда, где переживала расставание с женихом.
На этот раз Валя решила покрасоваться дома. За последние месяцы она сильно похудела. Блогерша предстала в топике и джинсовой мини-юбке. Она стала крутиться, демонстрируя плоский живот. Однако юбка оказалась ей большая и норовила соскользнуть вниз. Карнавал ее пыталась придерживать, но все же оголила свои прелести.
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Поклонники поразились тому, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто красотка», «С новым цветом волос лучше», «Какая фигурка», «Совсем тоненькая стала», «Юбка спадает, вот ужас», «Как же похудела сильно», — стали писать в Сети.