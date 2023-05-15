«Это бред»: Добровинский высказался о законопроекте, который заставит блогеров-коучей подтверждать профпригодность

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«Я считаю, что бред. Потому что есть масса людей, которые читают лекции, которые просто делятся своим мнением, умением и мыслями. Айвазовский, у которого было сотни учеников, никому ничего не доказывал. И едва ли это повлияет на то, что желающих получить те или иные знания или мнения, станет меньше», — высказался Добровинский.