«Это бред»: Добровинский высказался о законопроекте, который заставит блогеров-коучей подтверждать профпригодность

На фоне того, как создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская оказалась втянута в скандал и находится теперь под домашним арестом, в ГосДуму внесли законопроект, согласно которому блогеры-коучи будут обязаны доказывать свою экспертность. Такую инициативу прокомментировал звездный адвокат Александр Добровинский.
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«Я считаю, что бред. Потому что есть масса людей, которые читают лекции, которые просто делятся своим мнением, умением и мыслями. Айвазовский, у которого было сотни учеников, никому ничего не доказывал. И едва ли это повлияет на то, что желающих получить те или иные знания или мнения, станет меньше», — высказался Добровинский.