Нюша в мерцающих шортах и на шпильках блеснула рельефными бедрами: устроила горячие танцы, поразив фанатов

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных певиц в России. В свои 32 года артистка продолжает строить карьеру. При этом она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако певица не перестает носить смелые наряды. После родов она активно возвращается в форму.
В мае Нюша стала активно готовится к концерту. Она недавно устроила съемку, показав свои прелести. Певица носит облегающие наряды. На этот раз она предстала в водолазке черного цвета и мерцающих шортах с пайетками. Артистка на шпильках стала танцевать, изгибаясь на камеру. Она блеснула рельефными бедрами.
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На этот раз Нюша восхитила поклонников. Многие поразились тому, как она похудела. «Классный образ получился у нас», «Вау, какая красивая», «Ноги мощные», «Постройнела», «Ну уже не 15 лет, эффект не тот», «Хочется переодеть», — стали писать подписчики.