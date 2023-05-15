Нюша в мерцающих шортах и на шпильках блеснула рельефными бедрами: устроила горячие танцы, поразив фанатов

В мае Нюша стала активно готовится к концерту. Она недавно устроила съемку, показав свои прелести. Певица носит облегающие наряды. На этот раз она предстала в водолазке черного цвета и мерцающих шортах с пайетками. Артистка на шпильках стала танцевать, изгибаясь на камеру. Она блеснула рельефными бедрами.

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