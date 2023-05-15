Отменены все спектакли с Данилой Козловским в МДТ: актер ушел в отпуск до 2024 года

Данила Козловский много лет снимается в кино. Он стал известным актером в России. Однако все чаще артист ездит в США. А недавно спектакли с его участием стали отменять. Сначала постановку, где он играет Гамлета на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге, перенесли на май. А теперь в МДТ отменились все спектакли с его участием.