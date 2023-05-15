Родила две недели назад! Брутян сверкнула стройной фигурой — откуда такая талия

На этот раз Брутян стал выходить из дома не только для прогулок с малышом. Она видится с родными и посещает салоны красоты. Накануне актриса поразила поклонников, показав плоский живот. Спустя две недели после родов она похвасталась точной фигурой в брюках и топе. Зепюр не мало удивила пользователей Сети.

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