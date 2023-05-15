Родила две недели назад! Брутян сверкнула стройной фигурой — откуда такая талия

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Недавно она отметила первую годовщину отношений с Павлом Прилучным. В прошлом году они сыграли свадьбу, а потом стали регулярно проводить время вместе. Примечательно, что 28 апреля у супругов родился сын Микаэль. Для избранницы звезды ребенок стал первым.
На этот раз Брутян стал выходить из дома не только для прогулок с малышом. Она видится с родными и посещает салоны красоты. Накануне актриса поразила поклонников, показав плоский живот. Спустя две недели после родов она похвасталась точной фигурой в брюках и топе. Зепюр не мало удивила пользователей Сети.
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Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Но потом жена Прилучного раскрыла свой секрет. Она занимается фигурой с момента, как покинула роддом. Актриса носит специальный латексный корсет. Она призналась, что ей понадобилось немного времени, чтобы постройнеть. Брутян не скрывает, что до сих пор носит корсет. Она ранее рассказывала, что намерена вскоре вернуться к работе.