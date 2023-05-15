Зачем Галкину* понадобилось оспаривать свой статус иноагента — комментарий адвоката

Максим Галкин* попал в число иноагентов еще в сентябре 2022 года. Но до недавнего времени его это не особо беспокоило. Ведь юморист со своей женой Аллой Пугачевой на тот момент уже давно проживал в Израиле.

Но, похоже, что-то изменилось в планах Галкина* и его семейства. Так как он неожиданно для всех потребовал от Министерства юстиции снять с него неприятный статус и исключить свое имя из соответствующего реестра физических лиц.

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Что именно послужило толчком к таким действиям, пока не ясно. Сам юморист о причинах не распространяется. Поэтому прокомментировать ситуацию взялся адвокат Александр Добровинский.

«Очень интересно будет проследить за этим процессом и посмотреть на аргументы, которые выставлены за то, что Максим Галкин является иноагентом, и аргументы господина Галкина за то, что он таковым не является. Меня занимает другое: в связи с тем, что Галкин находится за границей, выставил дом на продажу, - для чего ему этот процесс? Кроме того ничто не мешает иноагенту вернуться в Россию и здесь жить. Его за это не поставят в угол, не накажут розгами. Но он этого не делает...» — сказал Добровинский.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.