Бузова показала, как выглядела 19 лет назад: брови-ниточки, грудь не помещается в топик

Ольга Бузова выпускает новые песни и дает концерты. В свои 37 лет артистка также ведет несколько передач. Лишь в личной жизни она не обрела счастье. Блондинка на этот раз поделилась архивными кадрами. Она показала, как выглядела в начале карьеры.
Тогда Ольга носила длинные волосы пепельного цвета. Ее брови были тонкими, как ниточки. Телеведущая была с бронзовым загаром, она любила носить яркие наряды. Порой она оголяла свой живот. Также на одном из снимков артистка обнажила грудь в слишком крохотном топике. Она не боялась экспериментировать с прическами.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Сегодня ровно 19 лет как я на ТВ. Именно 15 мая вы увидели меня впервые на телеканале ТНТ в реалити-шоу „Дом-2“. Затем было много разных программ и на телевидении, и на радио. Всех не перечислить! 19 лет, Карл! Сейчас я веду самое рейтинговое реалити-шоу „Новые звезды в Африке“. Впереди глобальные планы и огромное количество идею. Всегда хочу снимать то, и сниматься так, чтобы вам было интересно.
Также я имею возможность встречаться с вами в самых разных уголках нашей страны с гастролями своего шоу „Вот она я“ (и этот текст я писала по дороге из Новосибирска, где по традиции у нас с вами был sold out)», — написала звезда.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что она изменилась. Многие отметили, что в юности Ольга была похожа на Бритни Спирс. Другие посчитали, что она повзрослела и уже не страдает так сильно из-за парней, как раньше.