Бузова показала, как выглядела 19 лет назад: брови-ниточки, грудь не помещается в топик

«Сегодня ровно 19 лет как я на ТВ. Именно 15 мая вы увидели меня впервые на телеканале ТНТ в реалити-шоу „Дом-2“. Затем было много разных программ и на телевидении, и на радио. Всех не перечислить! 19 лет, Карл! Сейчас я веду самое рейтинговое реалити-шоу „Новые звезды в Африке“. Впереди глобальные планы и огромное количество идею. Всегда хочу снимать то, и сниматься так, чтобы вам было интересно.

Также я имею возможность встречаться с вами в самых разных уголках нашей страны с гастролями своего шоу „Вот она я“ (и этот текст я писала по дороге из Новосибирска, где по традиции у нас с вами был sold out)», — написала звезда.