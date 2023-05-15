Муж Елены Блиновской превратился из свидетеля в соучастника жены - не платили налоги

Елена и Алексей Блиновские. Фото: соцсети

СК предъявил обвинения Алексею Блиновскому.

Стало известно о том, что Алексею Блиновскому, который до этого времени проходил по делу своей жены как свидетель, было предъявлено обвинение в соучастии. Теперь он как и Елена Блиновская подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В скором времени следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании Алексею меры пресечения. 

Напомним, его супруга Елена Блиновская находится под домашним арестом с 29 апреля. Но за продажу нового марафона может переехать в СИЗО.

Читайте также