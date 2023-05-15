Наталья Рудова без белья щегольнула на яхте: игриво оголила свои прелести в крохотном платье

Наталия Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она стала популярной персоной. Зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». В свои 39 лет она следит за фигурой. Актриса любит носить смелые наряды. Так как она не замужем, то часто оголяет свои прелести, привлекая к себе внимание парней.
Уже несколько дней Рудова проводит время в Дубае. Она часто предстает в откровенных нарядах. Актриса на этот раз отправилась на яхту, где ее подруга устроила вечеринку. Она покрасовалась в белом мини-платье. Блондинка отказалась от нижнего белья. Она предстала с оголенным плечом, а также козырнула бедрами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто красотка», «Какая милашка», «Ох, что за куколка», «Ножки бесподобные», «Без лифчика выглядит особенно пикантно», «До чего роскошная», — стали писать пользователи Сети.