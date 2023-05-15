Наталья Рудова без белья щегольнула на яхте: игриво оголила свои прелести в крохотном платье

Уже несколько дней Рудова проводит время в Дубае. Она часто предстает в откровенных нарядах. Актриса на этот раз отправилась на яхту, где ее подруга устроила вечеринку. Она покрасовалась в белом мини-платье. Блондинка отказалась от нижнего белья. Она предстала с оголенным плечом, а также козырнула бедрами.

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