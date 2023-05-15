Огромная залысина, безобразная родинка на щеке и усики над верхней губой: что стало с лицом Тани Мусульбес на Бали

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес, размещая свои снимки в соцсетях, строго следит за тем, как она на них выглядит.
На фото и видео в своем микроблоге Таня Мусульбес всегда безупречно красива: идеальная кожа, аккуратный носик, выразительные глаза и пухлые губы.
Зато избраннику Тани Мусульбес Роме Капаклы, похоже, все равно, как выглядит его возлюбленная. Он любит ее любой, а потому, видимо, не стесняется выставлять в невыгодном свете.
Рома Капаклы поделился видео, которым заснял Таню Мусульбес. Его глазами она предстала далеко не красавицей.
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В кадре Таня Мусульбес позирует в огромных очках, у нее не в меру пухлые губы, над которыми видны темные усики. Кроме этого, все лицо Тани Мусульбес покрыто безобразными родинками, из одной растут волосики.
Солнце падает на красавицу Таню так, что ее лоб кажется огромным из-за залысин на нем.
Так выглядит Таня Мусульбес в неудачном для нее ракурсе на Бали. Фото: скрин соцсети