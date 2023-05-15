Огромная залысина, безобразная родинка на щеке и усики над верхней губой: что стало с лицом Тани Мусульбес на Бали

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес, размещая свои снимки в соцсетях, строго следит за тем, как она на них выглядит.

На фото и видео в своем микроблоге Таня Мусульбес всегда безупречно красива: идеальная кожа, аккуратный носик, выразительные глаза и пухлые губы.

Зато избраннику Тани Мусульбес Роме Капаклы, похоже, все равно, как выглядит его возлюбленная. Он любит ее любой, а потому, видимо, не стесняется выставлять в невыгодном свете.

Рома Капаклы поделился видео, которым заснял Таню Мусульбес. Его глазами она предстала далеко не красавицей.

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