Осыпает розами с головы до ног: Зепюр Брутян похвасталась роскошным букетом нежно-пудровых цветов от Павла Прилучного

Звездная пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян постоянно демонстрируют на публике, как они счастливы вместе.
Супруги доказывают, что их чувства искренни. Павел Прилучный задаривает молодую жену Зепюр Брутян цветами, а та непременно выкладывает фото и видео с ними в микроблог.
На этот раз у влюбленных появился повод делать подарки. В минувшую пятницу, 12 мая, Павле Прилучный и Зепюр Брутян отметили годовщину вступления в брак.
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В честь прекрасного события Павел Прилучный приготовил завтрак и подарил жене цветы. И, видимо, одним букетом решил не ограничиваться. Он балует Зепюр и осыпает цветами с головы до ног.
Свежие розы у Зепюр Брутян оказались и в понедельник. Огромный букет нежно-пудрового оттенка, в котором порядка пятидесяти роз, Зепюр Брутян показала в микроблоге, отметив дарителя — своего мужа.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян в конце апреля стали родителями первого совместного малыша. 28 апреля на свет появился их сын Микаэль.
Розы Зепюр Брутян от Павла Прилучного. Фото: скрин соцсети