Осыпает розами с головы до ног: Зепюр Брутян похвасталась роскошным букетом нежно-пудровых цветов от Павла Прилучного

Звездная пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян постоянно демонстрируют на публике, как они счастливы вместе.

Супруги доказывают, что их чувства искренни. Павел Прилучный задаривает молодую жену Зепюр Брутян цветами, а та непременно выкладывает фото и видео с ними в микроблог.

На этот раз у влюбленных появился повод делать подарки. В минувшую пятницу, 12 мая, Павле Прилучный и Зепюр Брутян отметили годовщину вступления в брак.

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