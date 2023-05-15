Счета модного дома ныне покойного Валентина Юдашкина арестованы из-за неуплаты налогов

Стало известно, что ФНС наложила арест на счета модного дома известного модельера, ныне покойного Валентина Юдашкина.
Причина — неуплата налогов на сумму в несколько миллионов рублей.
Как сообщается, компания Валентина Юдашкина не отчиталась о работе за прошлый, 2022 год. Так что налоговики собрали все необходимые документы, пришли в дом моды и арестовали его счета.
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Напомним, Валентина Юдашкина не стало 2 мая этого года. Известный модельер скончался после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 59 лет.
По материалам телеграм-канала Mash