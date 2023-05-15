Смоки-айс, ярко-красная помада, ультракороткая стрижка: похудевшая Саша Черно предстала в образе женщины-вамп — сразила наповал

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно кардинально преобразилась. Мало того, что она похудела на несколько десятков килограммов, так еще и сменила прическу.
В образе женщины-вамп Саша Черно предстала в микроблоге. С ярким макияжем смоки-айс, пурпурно-красной помадой и ультракороткой стрижкой с выбритыми висками Саша Черно стала практически неузнаваемой.
«Для меня это максимально необычный образ», — призналась Саша Черно.
Новый имидж Саши Черно. Фото: скрин соцсети
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Поклонники Саши Черно тут же признались, что сражены наповал такой красотой и подачей.
«Женщина-вамп», «На мой взгляд, самый подходящий образ, просто огнище!», «Это прям ваше! И никакие наращенные волосы!», «Я вообще подумала, Елка на «Доме-2», ты шикарная женщина, Александра», — восхитились в Сети.