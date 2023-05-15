Смоки-айс, ярко-красная помада, ультракороткая стрижка: похудевшая Саша Черно предстала в образе женщины-вамп — сразила наповал

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно кардинально преобразилась. Мало того, что она похудела на несколько десятков килограммов, так еще и сменила прическу.

В образе женщины-вамп Саша Черно предстала в микроблоге. С ярким макияжем смоки-айс, пурпурно-красной помадой и ультракороткой стрижкой с выбритыми висками Саша Черно стала практически неузнаваемой.