Улыбчивый шатен: как сейчас выглядит младший сын Давид Дарьи Пынзарь из «Дома-2» - стал совсем взрослым

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двух сыновей - Тему и Давида.
15 мая младшему наследнику пары Давиду исполнилось семь лет. Дарья Пынзарь трогательно поздравила сына с этой прекрасной датой, пообещав всегда и во всем поддерживать его.
«С днем рождения, мой мальчик. Желаю тебе крепкого здоровья, и пусть все у тебя получается! Мой дерзкий боксер, быстрый футболист, веселый, игривый и хитренький сынок, имеющий супер-способность, которую мы называем «малота». Сочетание твоих противоположностей делает тебя очень харизматичным! А мы с папой во всем тебя будем поддерживать!» - написала Дарья Пынзарь.
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Дарья Пынзарь также поделилась фото и видео, на которых показала, как сейчас выглядит Давид. Поклонники увидели улыбчивого шатена, за последнее время заметно повзрослевшего.
Дарья Пынзарь со свекровью и сыновьями Темой и Давидом. Фото: соцсети