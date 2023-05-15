Улыбчивый шатен: как сейчас выглядит младший сын Давид Дарьи Пынзарь из «Дома-2» - стал совсем взрослым

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Дарья Пынзарь также поделилась фото и видео, на которых показала, как сейчас выглядит Давид. Поклонники увидели улыбчивого шатена, за последнее время заметно повзрослевшего.