Улыбчивый шатен: как сейчас выглядит младший сын Дарьи Пынзарь из «Дома-2» — стал совсем взрослым

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Экс-участники проекта Дарья и Сергей Пынзарь отмечают день рождения наследника Давида.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь воспитывают двух сыновей — Тему и Давида.

15 мая младшему наследнику пары, Давиду, исполнилось семь лет. Дарья Пынзарь трогательно поздравила сына с этой прекрасной датой, пообещав всегда и во всем поддерживать его.

«С днем рождения, мой мальчик. Желаю тебе крепкого здоровья, и пусть все у тебя получается! Мой дерзкий боксер, быстрый футболист, веселый, игривый и хитренький сынок, имеющий суперспособность, которую мы называем «малота». Сочетание твоих противоположностей делает тебя очень харизматичным! А мы с папой во всем тебя будем поддерживать!» — написала Дарья Пынзарь.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Дарья Пынзарь также поделилась фото и видео, на которых показала, как сейчас выглядит Давид. Поклонники увидели улыбчивого шатена, за последнее время заметно повзрослевшего.

Дарья Пынзарь со свекровью и сыновьями Темой и Давидом. Фото: соцсети

Читайте также