Копия Зудиной: фото внучки Табакова поразило публику — кроха стала милейшей

Три года назад сын Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел, впервые стал папой. У него и актрисы Софьи Синицыной родилась дочка Мия.

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Марина Зудина души не чает в своей внучке, да и не удивительно, ведь Мия растет очень милым и смышленым ребенком, да к тому же все больше и больше становится похожей на свою знаменитую бабушку.

Вдова Олега Табакова показала свою наследницу в соцсетях, поразив публику внешностью малышки. Фолловеры сразу же заметили сходство между ними.

Актриса также обратила внимание, что и характер у малышки сильный, как у нее и ее покойного мужа.