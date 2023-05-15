«Наша русалочка»: Алиана Устиненко из «Дома-2» понежничала с новорожденной дочкой перед камерой — темные волосики, пудровое боди

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко наслаждается первыми неделями общения с новорожденной дочкой.
Молодая мама млеет от любви к крошке и часто демонстрирует нежности на камеру. На этот раз Алиана Устиненко показала, как малышка лежит у нее на груди, разместив видео в микроблоге. В кадре видны темные волосики новорожденной девочки и пудровое боди, в которое она облачена.
«Наше сонное раннее утро начинается именно так. Хочется скушать эту сладкую булочку. Совсем скоро нам уже месяц, и мы расскажем вам, как назвали нашу русалочку», — поделилась Алиана Устиненко.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, новорожденная малышка — второй ребенок Алианы Устиненко. У нее есть сын Роберт от брака с Сашей Гобозовым, мальчику на днях исполнилось девять лет.
Алиана Устиненко с новорожденной дочкой. Фото: скрин соцсети