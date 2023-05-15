«Наша русалочка»: Алиана Устиненко из «Дома-2» понежничала с новорожденной дочкой перед камерой — темные волосики, пудровое боди

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Напомним, новорожденная малышка — второй ребенок Алианы Устиненко. У нее есть сын Роберт от брака с Сашей Гобозовым, мальчику на днях исполнилось девять лет.