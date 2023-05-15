Зепюр Брутян поразила поклонников стройной фигурой: «Такая красивая, как будто бы и не рожала»

В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян совсем недавно случилось пополнение. 28 апреля у пары родился сын Микаэль.

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По словам актрисы, она все еще привыкает к новому статусу. И, похоже, ей это неплохо удается. Актриса все успевает: и собой заняться, и с ребенком погулять.

После родов прошла всего пара недель, а Зепюр уже в отличной форме. На одном из последних снимков в соцсетях звезда показала подписчикам идеально плоский животик. Поклонники просто не поверили своим глазам и тут же завалили Брутян комплиментами.