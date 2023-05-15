Победительницу «Евровидения-2023» заподозрили в плагиате

О том, что в песенном конкурсе «Евровидение-2023» победила шведская исполнительница Loreen, стало известно 14 мая ночью. Певица набрала 583 балла, оставив позади своих коллег из Финляндии и Израиля.

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Но триумф шведки омрачили обвинения в плагиате. Пользователи Сети углядели сходство песни Tattoo с треком «В плену» украинской певицы Мики Ньютон, который стал известен широкой аудитории еще в 2005 году. Комментаторы сравнили композиции и пришли к выводу, что песня победительницы «Евровидения» не является оригинальной.

Однако ни Loreen, ни Мики Ньютон пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Источник: lenta.ru