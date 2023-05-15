Максим Галкин* требует снять с него статус иноагента

Максим Галкин*. Фото: соцсети

Шоумен Максим Галкин* обратился с соответствующим иском в суд.

Пародист Максим Галкин* намерен добиться от Министерства юстиции снятия с него статуса иноагента и исключение из соответствующего реестра физических лиц.

Как стало известно, Максим Галкин* подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы. 

Напомним, в список иноагентов Максим Галкин* был включен в сентябре 2022 года.

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Стоит добавить, что Максим Галкин* — не первая знаменитость, потребовавшая снять с нее статус иноагента.

Ранее с иском к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы обратилась певица Земфира*, пополнившая список иноагентов в феврале этого года.

По материалам телеграм-канала Mash

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

 

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