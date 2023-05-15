Максим Галкин* требует снять с него статус иноагента

Пародист Максим Галкин* намерен добиться от Министерства юстиции снятия с него статуса иноагента и исключение из соответствующего реестра физических лиц.

Как стало известно, Максим Галкин* подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы.

Напомним, в список иноагентов Максим Галкин* был включен в сентябре 2022 года.

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