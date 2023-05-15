Маша Распутина получила на день рождения роскошные подарки

В последнее время Маша Распутина отошла от громкой тусовки шоу-бизнеса — о ней почти ничего не слышно. В свой день рождения она тоже не собиралась устраивать шумного праздника. На 59-летии певицы из знаменитостей присутствовал только ее давний друг Кай Метов.

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Кроме того, поздравить Распутину приехали ее дочери — Лида и Маша. И, конечно, рядом с ней весь вечер был муж — Виктор Захаров. Он преподнес любимой богатые подарки — ювелирное украшение и дорогой айфон.