Грузинская кровь: Иван Ургант показал повзрослевшую дочь Нину от Натальи Кикнадзе — 15 лет

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант нарек наследницу в честь своей любимой бабушки.

Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери Нины в социальных сетях в честь ее дня рождения.

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15 мая наследнице телеведущего исполнилось 15 лет. Поклонники Ивана Урганта заметили, что Нина заметно повзрослела и стала похожа на родственников звезды с грузинской стороны.

Нина Ургант. Фото: соцсети

Напомним, Нина родилась во втором законном браке Ивана Урганта с Натальей Кикнадзе (был также гражданский союз с Татьяной Геворкян). Также они воспитывают совместную дочь Валерию 2015 года рождения.

У Натальи имеются наследники от первого брака — сын Нико и дочь Эрика.

Ниной Иван Ургант назвал дочку от Натальи Кикнадзе в честь своей бабушки — актрисы Нины Ургант.

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