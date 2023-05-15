Грузинская кровь: Иван Ургант показал повзрослевшую дочь Нину от Натальи Кикнадзе — 15 лет

Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери Нины в социальных сетях в честь ее дня рождения.
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15 мая наследнице телеведущего исполнилось 15 лет. Поклонники Ивана Урганта заметили, что Нина заметно повзрослела и стала похожа на родственников звезды с грузинской стороны.
Нина Ургант. Фото: соцсети
Напомним, Нина родилась во втором законном браке Ивана Урганта с Натальей Кикнадзе (был также гражданский союз с Татьяной Геворкян). Также они воспитывают совместную дочь Валерию 2015 года рождения.
У Натальи имеются наследники от первого брака — сын Нико и дочь Эрика.
Ниной Иван Ургант назвал дочку от Натальи Кикнадзе в честь своей бабушки — актрисы Нины Ургант.