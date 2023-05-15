Женя Феофилактова из «Дома-2» увезла сына от Антона Гусева в Арабские Эмираты

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова уже несколько дней подряд хвастается своим роскошным отдыхом в Дубае. Красивые фото, шикарные наряды, счастливые лица Жени и ее сына от Антона Гусева, Даниэля, — вот что сейчас видят подписчики звезды реалити-шоу.

«Наш отдых великолепен, просто моя атмосфера. Эстетика для глаз. Особенно мне нравится, что тут можно бесконечно наряжаться», — поделилась Женя Феофилактова.

В комментариях Женя Феофилактова отрицательно ответила на вопрос подписчицы, отдыхает ли она только вдвоем с Даниэлем. Судя по всему, компанию Феофилактовой и ее сыну составил избранник Жени.

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