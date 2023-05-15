Умер актер «Ленкома» Владимир Кузнецов

На днях в возрасте 79 лет скончался актер «Ленкома» Владимир Кузнецов. Артист служил в театре 45 лет. Он пришел туда в 1969 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ и проработал до 2014 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Владимир Алексеевич запомнился театралам по ролям в «Юноне» и «Авось», «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты», «Жестоких играх», «Автограде-XXI», «Гамлете» и многих других постановках. А телезрители знают актера по фильмам «Битва за Москву», «В полосе прибоя», «Тихое следствие» и прочим работам.

Прощание с Владимиром Кузнецовым состоится 16 мая в траурном зале Боткинской больницы.

Источник: starhit.ru