Дочка на плечах, счастливая жена рядом: загорелый Степан Меньщиков похвастался крепкой семьей в Таиланде — сплетники разом заткнулись

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах в последнее время вовсю транслируют в соцсети, что в их отношениях царит полная гармония. Сплетникам особенно и нечего придумывать.

В микроблоге Ангелины Монах появилось очередное фото, которое доказывает, что ее муж Степан Меньщиков — примерный семьянин. На этот раз супруги вместе с дочкой Степаней совершили прогулку по одному из парков в Паттайе.

В кадре Степаня сидит у папы на плечах, рядом с ними счастливая и улыбающаяся Ангелина Монах. Меньщиков в Таиланде загорел, стал красавцем-мужчиной.

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