Дочка на плечах, счастливая жена рядом: загорелый Степан Меньщиков похвастался крепкой семьей в Таиланде — сплетники разом заткнулись

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах в последнее время вовсю транслируют в соцсети, что в их отношениях царит полная гармония. Сплетникам особенно и нечего придумывать.
В микроблоге Ангелины Монах появилось очередное фото, которое доказывает, что ее муж Степан Меньщиков — примерный семьянин. На этот раз супруги вместе с дочкой Степаней совершили прогулку по одному из парков в Паттайе.
В кадре Степаня сидит у папы на плечах, рядом с ними счастливая и улыбающаяся Ангелина Монах. Меньщиков в Таиланде загорел, стал красавцем-мужчиной.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Степан Меньщиков с женой Ангелиной Монах и дочкой Степанией. Фото: соцсети
Напомним, Ангелина Монах и Степан Меньщиков дали повод говорить о своем разрыве, когда Ангелина с дочкой в феврале переехала жить в Таиланд, а Степан остался в Москве.
Но меньше месяца назад Степан Меньщиков воссоединился с семьей. Судя по всему, он тоже намерен осесть в Таиланде. В конце мая в Паттайе состоится его первый концерт. Вероятно, Ангелина Монах нашла для мужа возможность заработков в Таиланде.