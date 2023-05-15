Красавица-мама Харламова отожгла с Реввой на дубайской сцене: молодухи задвинуты на второй план

Мама шоумена Гарика Харламова, 61-летняя Наталья Игоревна, улетела отдыхать в Дубай. Судя по всему, они скооперировались с нынешней пассией комика Катериной Ковальчук и решили вместе отрываться в Эмиратах. Насыщенный день плавно перетек в зажигательный вечер — Наталья Харламова отказалась рано ложиться спать, а поспешила на дискотеку.

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На сцене пел горячо ею любимый Александр Ревва, и мама Харламова не удержалась — устремилась на сцену. Молодухи сразу оказались задвинуты на второй план и скромно плясали, пока Наталья Игоревна отрывалась с артистом, присвоив все внимание и любовь зрителей.

Для своего возраста она выглядит невероятно молодо, а также является настоящей красавицей, поэтому неудивительно, что так легко дала фору молодым особам.