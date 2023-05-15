Рудова задрала платье и запустила руку между ног прямо на пляже: бесстыдно снимает на камеру

Даже в жизни актриса Наталья Рудова, кажется, не выходит из образа раскованной соблазнительницы. И регулярно будоражит подписчиков в Сети откровенными снимками или ракурсами, от которых захватывает дух о особо впечатлительных. На этот раз она сделала селфи, заставившее вздрогнуть не только подписчиков, но и пляж Дубая.

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Наталья позировала на побережье, вальяжно раскинувшись во время вечерних посиделок. Она раздвинула бедра, платье задралось, оголив бедра, а рука оказалась между ног. Кадр попал в Сеть, и подписчики лишились сна, посмотрев такое на ночь глядя.