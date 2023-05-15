Лобода побывала с дочками на рыбалке: младшую не узнать — выросла большая, волосы ниже пояса

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В минувшие выходные в Европе отмечался День матери, и Лобода как новоиспеченная европейка тоже стала его отмечать. По такому случаю она свозила дочек на рыбалку и даже что-то поймала. Как это было, она показала на фотографиях.

В кадре оказалась и младшая дочка, которая уже сильно подросла. 21 мая ей будет пять лет, это уже не крошечная малышка, а дошкольница с локонами ниже пояса.